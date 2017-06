Prefeito Nagib entrega para comunidade da Vila Fomento Escola Reinaldo Zaidan totalmente reformada

Na manhã desta terça-feira (27) o Prefeito de Codó, Francisco Nagib, esteve reunido com professores e alunos da Escola Municipal Reinaldo Zaidan, que foi totalmente reformada e entregue a comunidade. Na ocasião estavam presentes o Presidente da Câmara municipal, vereador Expedito Carneiro, a ex-Primeira Dama, Maria Zaidan, o Secretário de Governo, João dos Plásticos, a Diretora da unidade de ensino, Cecília Serra, vereadores, profissionais da Secretária Municipal de Educação, pais e alunos.

A Diretora da Escola, professora Cecília Serra, agradeceu a iniciativa do governo, pois a escola precisava de reformas há tempos. “É muito bom poder testemunhar a alegria das crianças em terem a sua escola totalmente reformada. Já estávamos precisando desta atenção da prefeitura para colocar este espaço mais belo e confortável para nossas crianças. Quero agradecer ao prefeito Nagib e toda a equipe envolvida neste trabalho”.

A Escola Municipal atende a educação infantil e ensino fundamental inicial e tem capacidade para receber 170 crianças e possui um IDEB de 4,3. Suas instalações foram reformadas, como a colocação de novo piso, forro, acabamento, pintura e reparos gerais. A unidade está bem equipada e possui cinco salas de aula, refeitório, diretoria, sala de informática e amplo espaço físico para a recreação dos alunos.

“Pudemos ver ao entrar nesta escola tão bonita a alegria estampada no rosto das crianças, a motivação dos professores e alegria das mães e famílias desta comunidade. Quero parabenizar a Diretora, professora Cecília Serra por seu excelente trabalho e sua luta em prol desta escola, que alcança resultados tão satisfatórios, fruto do esforço e sua vocação para educação. Parabéns ao município, toda a equipe da Secretaria de Educação e toda comunidade da Vila Fomento”, ressaltou o Presidente da Câmara, vereador Expedito Carneiro.

O prefeito Nagib visitou todas as partes da Escola, brincou e conversou com os alunos. O gestor falou do esforço conjunto para que a reforma fosse realizada e da importância de se preservar o local. “É um momento de muita emoção para mim e todos os moradores da Vila Fomento. A comunidade esperava por essas reforma. A Diretora Cecilia nos procurou no inicio de nossa gestão para nos solicitar a benfeitoria. Hoje estamos entregando a Escola Reinaldo Zaidan para toda comunidade, que foi reformada com todo amor e carinho, o que demonstra nosso compromisso pela educação de Codó e nossas crianças. Aqui nesta unidade temos profissionais muito capacitados e qualificados, além de ser o maior IDEB da cidade. O que faltava eram essas obras. Cuidem bem deste lugar tão especial. Parabéns a todos!”.

