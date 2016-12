Prefeito Zito Rolim faz doação de cadeira de rodas especial para família do Km 17

Esta semana o prefeito de Codó, Zito Rolim, em um gesto de solidariedade, realizou a doação de uma cadeira de rodas especial a uma família do distrito Km 17. A doação foi feita no salão nobre da prefeitura ao menino Marcos Vinícius, que tem cinco anos e desde o nascimento sofre de hidrocefalia e má formação.

O termo de doação foi assinado pelo prefeito na presença da Secretária municipal de saúde e da mãe do menino, Dona Vera Sousa. “Somos uma família muito humilde e há muito queríamos poder dar uma cadeira melhor e mais moderna pro nosso filho. Quero agradecer muito ao prefeito Zito Rolim. Com essa doação nossa vida vai ficar mais fácil e com mais conforto para o Vinícius”.