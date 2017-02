Prefeitura convida população a participar da I Feira Típica do Artesanato e Agricultura Familiar de Codó que acontece amanhã

A Prefeitura de Codó, por meio da Secretaria Municipal de Governo e a Secretaria de Agricultura, em parceria com a Associação dos Artesãos Codoenses, convida a população a participar e prestigiar a I Feira Típica do Artesanato e Agricultura Familiar de Codó, que será realizada na Praça Ferreira Bayma, no período de 22 à 24 de fevereiro de 2017, das 8:00 às 19:00, com abertura oficial as 14:00h do dia 22/02/17, com apresentações culturais, comidas típicas, produtos da agricultura familiar e exposições de produtos artesanais.