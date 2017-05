Prefeitura de Codó e Governo do Estado firmam parceria com ACRIVI para a 45ª Expo Codó

Na tarde desta terça-feira (2) o prefeito de Codó, Francisco Nagib, recebeu em seu gabinete representantes da Associação dos Criadores do Vale do Itapecuru (ACRIVI) para tratar da parceria na realização da 45ª Expo Codó. Na ocasião, além do prefeito, estavam o Secretário Municipal de Governo, João de Deus, o Secretário de Agricultura, Araújo Neto, o Presidente da ACRIVI, Cícero Júnior e o tesoureiro da associação, Iêdo Barros.

Durante o encontro, foi apresentado pela ACRIVI o plano de trabalho para a realização da exposição, onde o prefeito garantiu total apoio, colocando todas as secretarias a disposição do grande evento. “Estamos recebendo todo o apoio do prefeito Nagib para a realização de um grande evento, onde serão ministrados cursos, palestras, exposição de máquinas e veículos, animais em exposição, lazer e entretenimento para as famílias e boas oportunidades de negócios. Agradecemos o apoio dos serviços que serão disponibilizados pela administração pública”, agradeceu o presidente a ACRIVI, Cícero Júnior.

A 45ª edição da Expo Codó será realizada entre os dias 26 ao dia 30 de julho, no Parque de Exposições Walter Zaidan. De acordo com o prefeito Nagib, as expectativas são as melhores e toda a agenda será passada ao público. “Tenho a certeza eu é mais uma parceria de sucesso que irá fomentar o agronegócio, movimentar a economia local e será uma boa opção de entretenimento ao público codoense. Ainda divulgaremos a agenda completa de programação dos cinco dias de exposição”, explicou o gestor.

Ascom – PMC