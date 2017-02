Prefeitura de Codó entrega incentivo cultural aos blocos alternativos

Na tarde desta terça-feira (21) a prefeitura de Codó realizou a entrega do incentivo cultural aos blocos alternativos da cidade. Representantes dos 25 blocos contemplados receberam das mãos do prefeito Francisco Nagib e do Diretor do Departamento de Cultura, Augusto Serra, os envelopes com os valores. De acordo com o Diretor, os recursos destinados aos blocos seguiram critérios específicos, com o objetivo de respeitar o orçamento e incentivar os que mais precisam.

“Decidimos estabelecer critérios que pudessem incentivar os blocos menores, de caráter comunitário, que já tenham pelo menos um ano de existência e os que tenham tradição em fazer o carnaval. Nesse novo momento, nessa nova gestão, estamos inovando e buscando valorizar esses blocos comunitários, de bairros, que tradicionalmente levam as famílias às ruas, animam o carnaval de Codó e fazem realmente a festa”, explicou Serra.

Para a professora Milagres, idealizadora do Bloco Aerobefolia, que movimenta a folia no Residencial Santa Rita, o incentivo ajuda bastante a fazer um carnaval alegre nos bairros. “É muito importante para os blocos menores. Os blocos grandes são comerciais e já tem sua estrutura com a venda de seus abadas. Parabenizo a atitude do prefeito Francisco Nagib e do Diretor Augusto Serra por essa atitude, de resgatar o carnaval de rua e valorizar a grande festas nos bairros e residenciais”.

Para o prefeito Francisco Nagib fazer um carnaval bem organizado e popular é a prioridade. “Mesmo com o período de crise pelo qual passa o nosso país, estamos fazendo um carnaval bem adequado ao nosso orçamento, com bastante responsabilidade, mas um carnaval com muitas atrações, com segurança, alegre e valorizando a folia popular. Tivemos essa idéia pioneira e estamos passando o incentivo cultural aos blocos comunitários, pois tenho certeza que nos ajudarão a fazer o nosso primeiro carnaval de forma criativa e com toda animação que o codoense sabe oferecer”.

