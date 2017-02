Prefeitura de Codó inaugura nova sede da Secretaria de desenvolvimento Social

Na tarde da última terça-feira (8) aconteceu a solenidade de inauguração da nova sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direito da Mulher, Segurança Alimentar e Igualdade Racial, localizada na Av. Santos Dumont. O evento contou a com presença do Prefeito de Codó, Francisco Nagib, da Primeira Dama e Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Agnes Oliveira, do vice-prefeito Ricardo Torres, o empresário Francisco Carlos de Oliveira, do Secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, a Secretária adjunta do Desenvolvimento Social Célia Salazar, a deputada estadual, Ana do Gás, o ex-prefeito de Codó, Zito Rolim, secretários de governo, vereadores, entre outras autoridades

Bastante emocionada, a secretária Agnes Oliveira agradeceu o empenho de toda a sua equipe e dos servidores durante os primeiros dias da nova administração e pediu ao Secretário Neto Evangelista, a Deputada Ana do Gás e aos vereadores todo o apoio e parcerias para a realização de políticas públicas que atendam bem aos codoenses que mais precisam.

“Quero pedir a deputada que direcione emendas para Codó e ao nosso secretário que intensifique as parcerias. Também peço o apoio de nossos vereadores, pois quem sairá ganhando com a união de forças será a população codoense. Quero também agradecer a secretária adjunta, Célia Salazar, que nos recebeu de braços abertos e se colocou à disposição de Codó”.

Secretário elogia administração de Francisco Nagib

Bem humorado e muito simpático ao público, o Secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, elogiou o início de gestão de Francisco Nagib e o intenso trabalho da secretária Agnes Oliveira em apenas quarenta dias a frente de sua pasta. “É com muita satisfação que vejo hoje, em poucos dias de seu governo, o prefeito Francisco Nagib já podendo inaugurar essa nova sede para a assistência social, além de já ter reinaugurado outras unidades da rede de assistência em Codó. Parabéns a todos. Quero dizer que o governador está à disposição do povo de Codó Parabéns a todos vocês de Codó por terem a frente de Codó por terem à frente de Codó uma gestão comprometida com as pessoas”.

Em seu discurso, o prefeito Francisco Nagib agradeceu a Deus, o apoio da família e de todos os codoenses durante a luta nos primeiros dias de trabalho. Para o prefeito, o apoio popular está sendo imprescindível para os muitos avanços feitos e tão pouco tempo. “Quero agradecer de todo o coração pelo apoio. Essa força nos ajuda a avançar mais e ter mais motivação para trabalhar pela nossa população. Para assistência social já reinauguramos a sede de acolhimento institucional, o CREAS e um CRAS. Agora montamos a nossa sede, onde todos os serviços estarão a disposição do povo, como o programa do leite, o Bolsa Família”.

Francisco Nagib ainda anunciou que em breve a secretaria estará fazendo a distribuição dos cerca de sete mil cartões do Programa Bolsa Escola, que em parceria com o governo do estado irá beneficiar milhares de famílias e injetar capital na economia local.