Prefeitura de Codó inicias obras no SAMU

A Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU de Codó está em obras. A reforma contempla uma melhor restruturação e modernização do prédio, que visa atender as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, para que o município não venha perder sua regulação independente.

Com recursos próprios, a gestão Mais Avanço, Mais Conquistas está realizando intervenções em todo o prédio, desde adequação das salas à melhoria no acesso das ambulâncias e pintura. Para a coordenadora clínica, Joice Suane essa reforma vai melhorar não apenas o trabalho das equipes, como no atendimento à população. “Estamos trabalhando para reformar a estrutura, investir na atualização dos equipamentos. Esses investimentos serão necessários para manter nossa regulação municipal e melhorar o atendimento ao público”, explicou.

Atualmente, com a frota de 7 ambulâncias e 02 motos e com uma equipe composta por 50 funcionários, em sua maior parte médicos, enfermeiros e técnicos, o SAMU de Codó, com esta reforma, não vai apenas continuar ajudando salvar vidas, mas prestar um serviço de maior qualidade a todos.

O prefeito Francisco Nagib garantiu que além da melhoria no espaço físico a gestão vai estar empenhada em buscar recursos para renovação da frota e aquisição de novos equipamentos. “Mantivemos o nosso quadro de bons profissionais e estamos realizando todas as obras necessárias e investimentos para a modernização, atendendo as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para mantermos a nossa regulação municipal e ainda iremos buscar a regulação regional”