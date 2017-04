Prefeitura de Codó promove evento de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial

Em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, a Secretaria Municipal de Saúde de Codó realizou nesta quarta-feira (26) a Caminhada em alusão a data. A mobilização movimentou grande público, que partiu em caminhada da Praça Palmério Cantanhede até o centro da cidade.

As ações relativas à saúde, como aferição de pressão arterial e colesterol, teste de glicemia capilar e orientação nutricional, foram realizadas por equipes técnicas da SEMUS e levaram à população informações sobre a adoção de hábitos saudáveis como forma de prevenção dos fatores de risco para desenvolvimento de doenças como hipertensão arterial e diabetes.

O objetivo da caminhada foi fazer um alerta para as doenças cardiovasculares, responsável por elevadas taxas de mortalidade, além de estimular hábitos saudáveis de vida como a prática regular de atividade física e alimentação adequada. A hipertensão arterial é um importante fator de risco para estas doenças.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Aurilívia Barros, a ação é fundamental para lembrar e conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde e prevenção da hipertensão. “A hipertensão é silenciosa e perigosa. Alertar a população como se prevenir é fundamental. A gestão do Prefeito Francisco Nagib trata o assunto com toda atenção e prioridade, promovendo várias ações e estratégias visando à promoção da saúde e prevenção de riscos. É preciso conscientizar a população e estimular a atividade física e a boa alimentação”.

Ascom – PMC