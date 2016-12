Prêmio Gespública: Justiça Eleitoral do Maranhão ganha o troféu Ouro

O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão foi premiado com Ouro no Prêmio Maranhense para a Excelência na Gestão Pública – Melhores do Ano, concedido pelo Núcleo da Excelência Pública do estado (NEP-MA). A solenidade de entrega aconteceu nesta segunda-feira, 19/12, na sede do INSS, onde foram premiados, ainda, a Defensoria Pública (prata) e o Viva Cidadão (bronze).

O Prêmio Melhores do Ano é fruto do reconhecimento do trabalho e comprometimento das organizações públicas adesas, de entidades e empresas parceiras do programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA). Ao todo, foram indicados, além dos finalistas, mais 10 que também foram certificados.

O Gespública maranhense atua por meio do esforço voluntário do INSS que é a organização âncora das demais públicas adesas, de entidades e empresas parceiras e por contar com trabalho de uma rede de 1.457 pessoas capacitadas pelo Núcleo da Excelência Pública e que desenvolvem atividades de consultoria para a melhoria dos serviços públicos. Este ano, o Gespública solicitou avaliação das organizações públicas e o apontamento das oportunidades de melhorias a 21.929 pessoas e, com base na decisão autônoma e de consenso de uma banca de juízes, após reunião técnica com a participação da alta gestão das finalistas, foram escolhidos os vencedores.

O diretor-geral do TRE-MA, Gilson Borges, recebeu o troféu Ouro em nome da instituição. Emocionado, reconheceu e agradeceu o trabalho de servidores e magistrados, especialmente nesse ano em que foram realizadas eleições municipais. “É deles o esforço, a determinação, o empenho e a dedicação que estão sendo reconhecidos com este troféu”, observou.

A solenidade contou com a presença da juíza Elaile Silva Carvalho (105ª zona eleitoral – Balsas, membro do Comitê de Atenção Prioritária do 1º Grau e do Conselho de Zonas Eleitorais); do assessor-chefe Flávio Vinícius Araújo Costa (Corregedoria Regional Eleitoral); da chefe de cartório Liliane Lopes Melo (93ªZE – Paço do Lumiar, membro do Conselho Gestor, representando os servidores); a coordenadora Karla Abdala (Planejamento, Estratégia e Gestão).

