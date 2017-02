Presidente Expedito Carneiro avalia positivamente a primeira sessão e a semana de trabalhos da Câmara Municipal

Eleito Presidente da Câmara Municipal de Codó e empossado no dia primeiro de janeiro de 2017, o vereador Expedito Carneiro (PSDC) inicia sua terceira legislatura consecutiva com as energias renovadas e muita motivação. Em 2008, Expedito candidatou-se pela primeira vez a vereador e foi eleito com 1.218 votos, entrando para a história da política codoense como parlamentar mais jovem, com apenas 26 anos de idade. Com seu carisma, humildade e seu perfil popular, Expedito conquistou ainda mais os codoenses e foi reeleito em 2012, aumentando em 500 (1.702 no total) o número de eleitores que depositaram confiança em seu trabalho.

Em 2014, o edil recebeu a Medalha Tiradentes “Colar Prata”, uma das mais altas honrarias concedidas a políticos no Brasil. Na oportunidade, o conceituado Instituto Tiradentes concedeu a comenda honra ao mérito por ser escolhido o vereador mais atuante de Codó, o que mostra o reconhecimento pelos trabalhos realizados ao longo de sua jovem vida pública. Dentre seus Projetos de Lei, destaca-se o que resultou na Criação da Semana do Evangélico.

Reconhecidamente como um parlamentar que está muito além dos trabalhos de plenário e gabinete, Expedito Carneiro sempre foi até onde o povo estava, realizando visitas constantes aos bairros da cidade e as comunidades rurais, fiscalizando obras e benfeitorias do Executivo, fruto de suas Indicações, sempre com o objetivo de atender aos mais necessitados e lutando pelos anseios da população.

Nascido em 5 de dezembro de 1981, natural de Codó, filho de pais lavradores, José Carneiro Cavalcante e Maria Valdeci Cavalcante, o novo presidente da Câmara de Vereadores para o biênio 2017/2018 sabe que tem grandes desafios pela frente, mas olha com bastante otimismo para perspectivas da nova legislatura. De seu gabinete, Expedito Carneiro concedeu entrevista a mídia digital.

De que forma o senhor avalia o voto de confiança de todo o parlamento e como pretende retribuir essa confiança?

“Primeiramente eu gostaria agradecer de todo coração a confiança do povo codoense, que pela terceira vez consecutiva me deu a honra de representa-los aqui, na Casa do Povo. Quero agradecer aos colegas vereadores pelo voto e a grande missão atribuída a mim. Irei corresponder com muita transparência, trabalho árduo, seriedade e a responsabilidade de conduzir todos os trabalhos na Câmara Municipal”.

Qual seria o primeiro grande desafio presidente?

“Com certeza é a questão dos gabinetes para os novos vereadores. Aumentamos o número de parlamentares e recebemos a Câmara sem seis gabinetes para os edis. No entanto já estamos trabalhando, buscando a maneira legal para dar celeridade a esse processo e viabilizar o mais breve possível as acomodações com toda dignidade que cabe aos colegas”.

Qual a sua prioridade de trabalho em relação a projetos para o Município? Algum projeto que o senhor considera imprescindível?

“Nossa prioridade sempre será a análise detalhada dos projetos que ajudem ao bem comum de nossa cidade. Portanto avalio que já começamos muito bem, aprovando esse Projeto de Lei que viabiliza o início das aulas de forma digna, com o número adequado de professores. Pela falta de tempo decidimos que as contratações fossem por avaliação de currículos, uma vez que a Constituição Federal nos permite fazer dessa forma, devido a urgência. Quem ganha são as crianças a jovens, que estarão em sala de aula com professores capacitados e motivados, uma vez que agora os contratados, por determinação do prefeito Francisco Nagib, receberão pelo piso nacional”.

Como o senhor avalia a primeira sessão, a primeira semana de trabalho e suas perspectivas para o legislativo durante sua gestão?

“Só tenho a agradecer a todos. A primeira sessão foi muito produtiva e tranquila, pois conseguimos resolver uma questão de grande urgência, com plenário lotado a participação de todos e o bom debate democrático. Nossa semana no legislativo foi de reestruturação e reorganização, no sentido de melhorar o atendimento à população. Nossas perspectivas são as melhores, de uma Casa legislativa com muita harmonia entre os edis e de muito trabalho em prol de nossa população. Só tenho a agradece a Deus e a participação e apoio de todos”.

Ascom – CMC