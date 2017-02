Pritt financia espaços educacionais em zonas rurais do Maranhão

A Pritt, marca inovadora em produtos escolares, em parceria com a Plan International Brasil, organização humanitária internacional, concluem em 16 de fevereiro a etapa de infraestrutura do projeto “Construindo o Saber”, iniciado em 2015, para melhorar a situação de duas escolas municipais de ensino infantil e fundamental I em Codó, no leste maranhense. O projeto realiza também ações de fortalecimento das habilidades e competências comunitárias, visando o acompanhamento das ações públicas na gestão dos espaços. Meninos, meninas, homens e mulheres participam ativamente de oficinas e ações de promoção de direitos, construção de habilidades para a vida e empoderamento. Localizadas em áreas rurais, as escolas passarão a funcionar a partir desse ano letivo, beneficiando 240 crianças. Com foco na construção e reforma, o projeto visa oferecer às crianças melhores condições para uma aprendizagem plena e a construção de um futuro melhor.

Localizada a 292 quilômetros de São Luis, Codó é o quinto município mais populoso do Estado, tendo praticamente metade de seus moradores vivendo na zona rural. As escolas que participam da ação ficam situadas em Mata Virgem, onde foi construída uma nova escola que antes funcionava em um barracão, e Boqueirão das Vieiras – escola que foi ampliada com duas salas e reformada inteiramente.

Além dos edifícios novos, o projeto equipou as escolas com novo mobiliário e acessórios. O corpo docente também recebeu formação complementar para melhorar as suas competências em sala de aula. Além disso, os alunos e seus pais estão participando de oficinas sobre diversos temas, como conscientização em direitos, autoproteção.

“Os produtos da marca Pritt estão presentes no desenvolvimento educacional das crianças e por isso, acreditamos que o acesso à educação de qualidade é a força motriz para uma sociedade mais justa. Estamos muito orgulhosos de poder contribuir e financiar esse projeto que oferece melhores oportunidades, levando um ambiente de aprendizado, cuidado e segurança aos estudantes, pais e professores da região”, explica Paula Gonçalves, gerente da marca Pritt.

A Plan International Brasil é uma organização humanitária internacional, que atua pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A organização parte do princípio de que assegurar o direito de crianças e adolescentes é um dever e não uma escolha, entre eles o direito à educação. Para isso, capacita as comunidades a fazer valer esses direitos. No Maranhão, mais especificamente em São Luís, está uma das primeiras Unidades de Programa da organização no Brasil. Na região, são mais de 100 comunidades beneficiadas por 18 projetos da organização, alcançando aproximadamente 10 mil pessoas.

“Muitas escolas na zona rural do nordeste brasileiro têm estruturas temporárias sem carteiras, e com falta de saneamento básico, falta de espaço, e as aulas são dadas em calor sufocante, amenizado apenas por tetos de sapê. Agora, além de uma infraestrutura adequada, essas escolas receberão o acompanhamento correto para também garantir experiências lúdicas para os estudantes”, afirma Anselmo Costa, gerente da Plan International Brasil em Codó.

“Oferecemos às crianças uma ampla e colorida variedade de adesivos e materiais artesanais para atividades que estimulam a criativade, colaboração e habilidades motoras. Pritt é, portanto, um parceiro ideal para apoiar este importante projeto escolar da Plan Internacional, visando melhorar o ambiente de aprendizagem para as crianças em Codó”, reforça Paula.

Sobre a Pritt

Pritt é líder de mercado no segmento de colas escolares e é a primeira cola em bastão do Brasil e do mundo. Além das versões tradicionais, a marca também oferece outras opções de colas, como Pritt Power Bastão Multiuso, Pritt Bastão Colorido e Pritt Líquida. Além disso, a marca ainda possui outros produtos em seu portfólio, como as colas branca Pritt Tenaz e a Cascolar; os corretivos Pritt Compact Roller e Pritt Micro Rolly; e a Pritt Multi-Tack, massinhas adesivas versáteis.

Sobre a Plan International Brasil

A Plan International é uma organização não-governamental de origem inglesa ativa desde 1937 e presente em 71 países. No Brasil desde 1997, a organização possui hoje mais de 20 projetos, impactando aproximadamente 70 mil crianças e adolescentes. A Plan International Brasil parte do princípio de que assegurar o direito de crianças e adolescentes é um dever e não uma escolha. Em 2011, lançou a campanha mundial “Por Ser Menina”, com o objetivo de acabar com as raízes da discriminação contra meninas, exclusão e vulnerabilidade, por meio da educação e do desenvolvimento de habilidades. Como resultado dos esforços da Plan International, em 2012 a ONU instituiu o dia 11 de outubro o Dia Internacional da Menina. Para mais informações sobre a organização, acesse: www.plan.org.br.