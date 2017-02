Projeto da Cemar troca lâmpadas ineficientes em uso por novas de led chega em Codó

A CEMAR lançou mais um projeto dentro do programa de Eficiência Energética da ANEEL. É o “Consumo Consciente Cemar” que troca lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas por lâmpadas de LED para clientes residenciais.

Para participar, você deve se cadastrar no site da CEMAR e, ao fazer o cadastro, você escolherá o local da troca e receberá um cupom virtual com as datas que você deverá visitar um posto de troca.

Porém, as lâmpadas deverão estar em funcionamento para que possam ser trocadas. Essas lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas serão descartadas conforme regulamentação ambiental vigente.

A troca acontecerá de forma itinerante e com posto fixo em local de grande circulação.





Em Codó, será no próximo dia 16 de fevereiro, na Ferreira Bayma.

Horário: 8h às 12h e 13h às 18h.

Não serão aceitos mais de um cadastro por conta contrato. O cliente deve estar adimplente para a realização do cadastro e o participante deve ser o titular da conta. Porém, para a troca poderá se fazer representar parente de primeiro grau mediante comprovação documental ou por procuração particular.

Necessária a apresentação de documento com foto e a última conta de energia.

Não perca tempo, leia o regulamento e participe!

O programa irá permanecer enquanto durar o estoque!

VEJA A ÍNTEGRA DO REGULAMENTO