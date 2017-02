Quadrilha suspeita de furto e roubo de celular do Tocantins é presa em Codó

Uma Ação Conjunta das Polícias Civil e Polícia Militar de Codó resultou na prisão de David Ribeiro, 25 anos, Sheraton de Sousa, 35, e Rodrigues do Carmos, todos naturais do Estado de Tocantins.

Os conduzidos atuaram no furto e roubo de diversos celulares dos foliões que brincavam o Carnaval do Zé Pereira, em Timon MA, ocorrido no final última semana e após a ação criminosa retornaram para a cidade de Codó Maranhão, onde estavam hospedados em uma pousada.