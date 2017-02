QUERO, POSSO E MANDO: Eleição da Câmara pode ter ligação com a saída do comandante Jurandy do 15º BPM

A informação ainda é extraoficial mas merece credibilidade porque foi dada em primeira mão pelo sargento PM Brito, que também mantém um blog. De acordo com ele, o tenente-coronel Jurandy Sousa Braga deixará o comando do 15º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Bacabal.

Ainda segundo Brito, o mesmo deverá voltar a ficar à frente do Batalhão de Codó.

Jurandy Braga veio para Bacabal há pouco mais de 1 ano para ocupar a vaga do também tenente-coronel Miguel Neto que, na época, protagonizou cenas lamentáveis ao sacar uma pistola dentro de seu gabinete e ameaçar um subordinado, caso que repercutiu nacionalmente.

Se for confirmada a notícia que o atual comandante será transferido, ficará enormes dúvidas do por quê, já que Jurandy Braga, mesmo sendo discreto em suas ações, desempenha um trabalho a contento e dentro de suas possibilidades.

Há quem suspeite que sua saída repentina tenha ligações com o comportamento da tropa durante a sessão na Câmara Municipal de Bacabal, ocorrida no último dia 03 de fevereiro, quando, após ser requisitada, a Polícia Militar designou dezenas de policiais para manter a ordem e garantir a segurança dos vereadores e dos populares que foram até a sede do legislativo, trabalho, aliás, cumprido com zelo e dentro da normalidade como deveria ser.

Entretanto, o comportamento imparcial da tropa acabou desagradando o presidente em exercício da câmara, Irmão Leal (PMDB), que na oportunidade, além de acusar os servidores da câmara de estarem boicotando seu trabalho, também colocou em xeque o trabalho que a Polícia Militar prestou – a pedido do próprio poder legislativo – durante a sessão, quando teve que deixar o prédio cercado pelo filho e de outros homens que faziam as vezes de guarda-costas. “Eu tive que acabar a última sessão por falta de segurança e entendimento. Eu achei que não era necessária aquela quantidade de policiais militares aqui dentro, todos armados de fuzil, para defender quem?! Dar cobertura para quem?! Porque me agrediram fisicamente, moralmente, e todo mundo [policiais] ficou aqui quietinho”, esbravejou.



Como Irmão tem se mostrado Leal ao grupo do atual prefeito se supõe que as queixas do presidente em exercício tenham chegado aos ouvidos do governador Flávio Dino (PC do B) aliado de Zé Vieira (PP).

EM TEMPO: O blog manteve contato com o tenente-coronel Jurandy Braga, mas até o momento não obteve resposta dele sobre o caso.

Fonte: Blog Sergio Matias