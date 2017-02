Repórter é encontrado pelo SAMU inconsciente na cidade de Caxias

Hoje por volta das 18h o Samu de Caxias recebeu uma solicitação para socorrer uma vítima nas proximidades do povoado Riachão. Ao chegarem lá perceberam que se tratava do jornalista Jean Teles, ex reporter da tv Mirante e atual membro da equipe de jornalismo da ASCOM de Caxias.

Jean Teles foi encontrado inconsciente ao lado do carro com ferimentos por trás da cabeça.

Imediatamente o Samu o levou para a UPA de Caxias onde foi prontamente atendido e imediatamente internado na UTI. Jean Teles não reagia a nenhum estimulo e permanecia inconsciente. Uma ressonância foi realizada e constatou-se uma hemorragia cerebral. Jean Teles acaba de ser transferido para o hospital de Presidente Dutra onde será acompanhado por um neurocirurgião.

Pedimos aos amigos jornalistas e da imprensa que façam votos de positividade para que nosso amigo possa se reestabelecer. Seu quadro é considerado extremamente grave.

Agora é pedir a Deus que possa conceder melhoras ao nosso amigo.

Augusto Neto.

ASCOM CAXIAS.