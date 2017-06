Roberto Rocha é o novo corregedor do Senado

O Plenário aprovou, nesta terça-feira 27, o nome do senador Roberto Rocha (PSB-MA) como novo corregedor do Senado.

O corregedor tem como funções manter o decoro, a ordem e a disciplina, fazer cumprir determinações da Mesa relacionadas a segurança interna e externa da Casa, supervisionar o cumprimento da proibição de porte de arma e realizar sindicâncias sobre denúncias de ilegalidades envolvendo senadores.

Roberto Rocha cumprirá um mandato de dois anos, até junho de 2019. O corregedor anterior era o senador Sérgio Petecão (PSD-AC), que completou o período para o qual foi eleito o ex-senador e agora ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo.

De acordo com o art. 25 da Resolução 20/1993 do Senado, o corregedor participa das deliberações do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, com direito a voz e voto, competindo-lhe promover as diligências de sua alçada, necessárias aos esclarecimentos dos fatos investigados.