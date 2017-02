A terceira Sessão Ordinária do ano de 2017, realizada na última segunda-feira (20) na Câmara Municipal de Vereadores de Codó, contou com diversas indicações apresentadas, discutidas e aprovadas pelos parlamentares.

O vereador Rodrigo Figueiredo, apresentou a indicação de N° 26/17, indicando na forma regimental, que fosse enviada uma correspondência ao Prefeito Francisco Nagib e ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural, Francisco Araújo Albuquerque, solicitando que seja feita a recuperação da massa asfáltica de todas as ruas do Residencial Santa Rita.

“As condições das ruas do Residencial Santa Rita são as piores possíveis, todas as vias do local precisam de reparos. Fica evidente que foi uma obra feita com uma qualidade muito inferior do que a população de Codó precisa, do que os moradores do residencial precisam e merecem. Fica aqui nossa indicação, pedindo que urgentemente o governo de Codó, faça o recapeamento asfáltico de todas as ruas do Residencial São Pedro”, disse.

Rodrigo Figueiredo cobra o pagamento do abono salarial

Na sessão ordinária do dia 06 de janeiro de 2017, o Vereador Rodrigo Figueiredo, apresentou o Requerimento de N° 01/17, pedindo que a Câmara enviasse um oficio ao Gerente do Banco do Brasil, requerendo a cópia analítica do extrato da conta do FUNDEB, referente ao mês de dezembro de 2016 e janeiro de 2017. O parlamentar queria saber através requerimento apresentado, o que o município de Codó fez com R$ 4.825.963,06, enviados pelo Governo Federal, através de uma complementação dos recursos do FUNDEB.

Apesar de ter seu pedido atendido pela instituição financeira e pela prefeitura, o edil observou que ouve um saldo positivo de R$ 3.807.000,00 (três milhões e oitocentos e sete mil reais). Com os documentos que comprovam que a prefeitura de Codó finalizou o mês de janeiro com quase R$ 4 milhões na conta do FUNDEB, o parlamentar codoense cobrou que esse recurso seja usado para pagar um abono salarial para os educadores do município.

“Eu fiz essa solicitação devido há uma grande preocupação e necessidade dos nossos funcionários da educação (…). A prefeitura não disse se iria pagar, não se comprometeu a pagar o abono salarial e até agora não pagou esse abono. O desejo dos professores de Codó e nosso desejo é que a prefeitura já tivesse pago esse recurso aos professores de Codó. Para nossa tristeza e para o sofrimento dos educadores, a prefeitura de Codó, não resolveu essa situação. Então pedimos aqui que o prefeito Francisco Nagib e a secretária de educação paguem o abono salarial para os professores de Codó, porque eles precisam e merecem receber essa gratificação”, cobrou o vereador.

Faltou transparecia no seletivo de Codó

Rodrigo Figueiredo lamentou a falta de transparência no processo seletivo que foi realizado pela prefeitura de Codó, em que foram contratados mais de 300 professores apenas analisando seus currículos.

“O que nos causou muita estranheza esse seletivo foi a falta de transparência no processo. Foi realizado o seletivo, sem nenhuma prova, apenas pela avaliação de currículos. E apesar de ter sido divulgado o resultado, não consta no documento oficial da prefeitura a pontuação dos candidatos aprovados, muito menos dos reprovados, essa informação deveria constar no documento. Isso é falta de transparência, o que nós queremos é a transparência nas ações do governo municipal, a transparência no poder público, para que a população de Codó possa ter conhecimento das ações do governo”, pediu o vereador.

O edil apresentou um oficio, que segundo ele, será enviado a Secretária Municipal de Educação de Codó, professora Deuzimar Serra, solicitando que a prefeitura torne público, a pontuação obtida por cada candidato que participou do seletivo e o detalhamento dos aprovados, para que a população tome conhecimento de quantas vagas foram disponibilizadas e quantos selecionados são do município de Codó.

ASCOM – VEREADOR RODRIGO FIGUEIREDO