Saiba porque a cidade de Codó faz parte da historia do ex jogador do Vasco Bismarck

Um dos ídolos da história do Vasco marcava, há exatos 30 anos, o seu primeiro gol como profissional e o seu primeiro com a camisa vascaína: Bismarck. O meia balançou as redes num amistoso realizado no Maranhão, contra um combinado da cidade de Codó. Na época, o jogador acabara de completar 18 anos de idade e foi apenas o primeiro de mais de 100 gols que o jogador marcaria pelo Gigante.

Vasco Da Gama 6 x 0 Combinado De Codó (MA)

Data: 06/12/1987

Amistoso Interestadual

Local : Estádio René Bayma (Codó – MA)

Arbitro : Desconhecido

Público : Desconhecido

Gols : Bismarck (Vasco ?/?ºT), Bismarck (Vasco ?/?ºT), Bismarck (Vasco ?/?ºT), Osvaldo (Vasco ?/?ºT), Osvaldo (Vasco ?/?ºT) e Mazinho (Vasco ?/?ºT)

Vasco – Acácio, Paulo Roberto, Donato, Pedro Diniz, Mazinho, Humberto, Geovani, Osvaldo, Bismarck (Vivinho), Roberto Dinamite e Romário Técnico : Sebastião Lazaroni.