Saúde e infraestrutura são as principais solicitações dos vereadores ao Executivo Municipal

segunda sessão da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Codó, os temas principais das indicações dos parlamentares codoenses foram saúde e infraestrutura. Por meio de Indicação Nº 09/17, o vereador Iltamar Muniz solicitou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural a conclusão de algumas Unidades Básicas de Saúde, tanto no perímetro urbano, quanto na zona rural, como as UBS’s do São Benedito, Santo Antônio, Codó Novo e Nova Jerusalém (Urbana) e UBS’s dos povoados Limoeiro, Palmeira do Norte e Bacabinha (Rural).

Os vereadores Chaguinha da Câmara (PC do B), André Jansen (PSD), Pedro Santos (PP), Ivan do Naby (PTC), Rodrigo Figueiredo (PSDB) e Milson da Gabriela (PP) dedicaram suas Indicações a solicitar ao Poder Executivo pela recuperação de ruas, estradas vicinais, reforma de passarela e substituição de caixa d’água.

Entre os temas abordados nos discursos dos edis inscritos estavam a volta do Restaurante Popular, de recursos do Governo Federal, parcerias com Governo do Estado e questões relativas a segurança pública.

