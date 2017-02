Secretária da Mulher de Alto Alegre Gracilene participa do Encontro de Planejamento Estratégico em São Luis

A Secretaria de Estado da Mulher (Semu) realizou, na terça (14) e hoje quarta-feira (15), no auditório do Convento das Mercês, o Encontro de Planejamento Estratégico para Organismos de Políticas Públicas para Mulheres do Estado do Maranhão.

O encontro é um evento de grande importância para o fortalecimento e execução das Políticas para as Mulheres nos municípios maranhenses, além da necessidade de ampliar a participação política das mulheres nos espaços de poder e decisão.

A secretária municipal de Políticas para Mulheres de Alto Alegre do Maranhão, Gracilene Oliveira participou do evento destacando a importância dos debates para a construção do planejamento no município Altoalegrense.

“A realização do encontro é fundamental para as políticas públicas voltadas para a efetivação da igualdade de gênero, na perspectiva do fortalecimento da autonomia econômica, social, cultural e política das mulheres, contribuindo para a erradicação da violência de gênero, respeitando a diversidade étnico-racial, de orientação sexual e identidade de gênero, constituindo-se assim em diretrizes para a política municipal para as mulheres maranhenses atendendo a reivindicações e propostas oriundas do conjunto das mulheres”, destacou Gracilene Oliveira.

A Semu é responsável por formular as diretrizes estaduais das Políticas para as Mulheres, visando o enfrentamento das desigualdades e a defesa dos direitos das mulheres maranhenses. A Semu coordena um conjunto de Organismos Municipais de Políticas para as Mulheres (OPM), através de Secretarias, Coordenações e Departamentos de Mulheres nos municípios, com o desafio de ampliar essas instâncias e órgãos em outros municípios maranhenses.