Secretaria da Saúde e Departamento da Juventude dão Dicas para brincar com Saúde o Carnaval

Para muitos brasileiros, o carnaval é um dos eventos mais esperados do ano. Mas, além de se preparar para a maratona dos seis dias de folia, é importante cuidar da saúde para evitar problemas como desidratação, fadiga, queda da resistência imunológica, estresse, entre outros problemas com os quais o folião pode se deparar. Por isso, fique atento às dicas abaixo e brinque o carnaval com mais saúde.

• Beba bastante água, sucos ou água de coco.

• Vista roupas confortáveis e, de preferência, produzidas com tecidos naturais (como o algodão) que permitem a transpiração da pele.

• Dê preferencia aos sapatos baixos, sem saltos.

• Não fique muito tempo sem se alimentar. O ideal é ingerir algum alimento a cada 3 horas, ou ingerir pequenas porções em várias refeições diárias.

• A alimentação nesse período deve ser, predominantemente, à base de massas, carnes magras e saladas, preparados com pouca gordura, sem exagerar no sal e nos temperos em geral.

• Evite o consumo excessivo de bebida alcoólica.

• Não exagere na folia, respeite seu limite.