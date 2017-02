Secretaria de Agricultura apresenta o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável

A Prefeitura de Codó, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, promoveu nesta quinta-feira (02) o Primeiro Encontro de Lideranças Rurais do Município, com o objetivo de apresentar as lideranças do campo o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Na oportunidade estavam presentes o prefeito de Codó, Francisco Nagib, o secretário municipal de agricultura, Araújo Neto, secretários de governo, vereadores e representantes das centenas de localidades da zona rural de Codó.

De acordo com o assessor técnico da secretaria municipal de agricultura, Sebastião Neto, o objetivo é saber as demandas de todas as comunidades rurais de Codó. “Nesse encontro estamos recebendo todas as lideranças das centenas de comunidades da zona rural, que estão divididas em cinco polos: Trizidela; Cajazeiras; Barracão; Bacabinha e Santana Velha. Sabendo de suas demandas, iremos traçar um melhor diagnóstico de nossa zona rural e elaborar um documento técnico para o planejamento das ações no campo. Por isso a importância da participação dos produtores rurais”.

O secretário municipal de agricultura, Araújo Neto, explicou que o pleno conhecimento das necessidades do campo facilita na elaboração de projetos para a captação de recursos destinados aos pequenos produtores. “Estamos ouvindo a todos os representantes das localidades para sabermos as necessidades em relação as condições de trabalho para esses produtores, como o abastecimento de água, condição de estradas, apoio técnico e mecanizado nos campos. Queremos que as demandas sejam cumpridas e Codó triplique sua produtividade”.

Boas notícias aos produtores

Em suas palavras, o prefeito Francisco Nagib, fez uma avaliação positiva de seu primeiro mês de trabalho em relação a zona rural e anunciou mais conquistas para as famílias do campo. “Para sermos um bom gestor, nós precisamos ouvir as demandas da população e realizar a ações de forma participativa, ao lado dos nossos produtores. Já avançamos bem em apenas um mês, recuperando estradas, disponibilizando patrulha mecanizada e principalmente visitando as localidades, para sabermos como agir. Conseguimos junto a Condevaf cem kits de irrigação, com a força de nosso secretário Araújo Neto e do deputado Cesar Pires vamos adquirir tanques de redes e patrulha mecanizada. Codó possui um solo fértil, abençoado por Deus e um povo trabalhador. Nós estamos aqui para dar o apoio que nossos produtores esperam de nós”, afirmou.

