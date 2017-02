Secretária de Educação diz que Legislativo decidiu pela melhor maneira de viabilizar início das aulas

A primeira sessão ordinária da Câmara dos vereadores de Codó, realizada nesta segunda-feira (6), foi marcada pelas discussões e a deliberação do Projeto de Lei nº 02/17, que trata da contratação de professores através de avaliação de currículo. O PL foi discutido pelos edis e aprovado pela maioria do parlamento.

Presente na sessão, a secretaria municipal de educação, Deuzimar Serra, informou a população que a aprovação do Projeto de Lei foi a maneira mais pragmática e acertada para viabilizar o início das aulas.

“É um momento muito importante, pois é um Projeto de Lei pensado pelo governo municipal, onde foi ouvida a promotoria, e encontrada a forma legal e mais acertada para nesse momento se resolver a contratação dos professores. Assim, por meio de critérios técnicos, viabilizamos o início das aulas, para que não haja atraso do período letivo”, explicou a secretária.

A secretária ainda salientou que existe uma agenda e um planejamento a serem cumpridos, visando a realização de um grande projeto educacional. “Temos toda uma programação pela frente e dependemos dos professores contratados para iniciarmos a semana pedagógica, dar início as aulas todos juntos, contratados e efetivos, e colocarmos em prática o grande projeto educacional que está sendo planejado pela nova gestão. Isso também irá nos dar tempo para pensarmos e planejarmos um concurso público de forma justa e adequada”, finalizou.

Ascom – CMC