Secretaria de Saúde de Codo Aurilivia Barros participa de encontro na capital

Gestores municipais participaram da programação do I Seminário de Acolhimento dos Gestores Municipais de Saúde Juntos Superando os Desafios do SUS, compartilharam os principais temas do SUS, no Rio Poty Hotel, na capital maranhense.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Lula, recepcionou os novos secretários municipais, e aqueles que permanecem à frente de suas pastas para o início das novas gestões.

A cidade de Codó foi representada pela secretaria de Saúde Aurilivia Barros e pela e ex secretaria de Sáude e atual coordenadora da Atenção Básica Larissa .



“Esse tipo de encontro é importante para estreitar laços com os secretários e também para mostrar que o Estado, por meio da Geres e da Secretaria Estadual, está disposto a trabalhar em parceria e a proporcionar saúde de qualidade à população”, explica a secretaria de Saúde de Codó Aurilivia Barros.

A iniciativa teve como objetivo iniciar um diálogo entre o colegiado das respectivas secretarias que tomaram posse após as últimas eleições. O gestores e convidados participaram da programação do primeiro dia, onde e foram apresentados às as temáticas mais urgentes do Sistema Único de Saúde (SUS), neste início de gestão.

Participaram da mesa de abertura, O presidente do COSEMS/MA, Vinícius Araújo, o Presidente do CONASEMS, Dr. Mauro Junqueira, o Assessor Técnico da Programa Mais Médicos e representante da Organização Pan-Americana de Saúde –OPAS, Dr. Glauco Oliveira, O Secretário de Saúde do Estado, Dr. Carlos Lula, o Presidente da Comissão de Saúde da OAB/MA, Hélio Maia, o representante da Assembleia legislativa do Maranhão Deputado Estadual, Levi Pontes, Dirceu Espíndola de Andrade, representante do Ministério da Saúde, a secretária municipal de saúde de São Luís, Dra. Helena Duailibe, o Presidente da FAMEM, Cleomar Tema, e o representante dos coordenadores das CIR, Wiherlan do Vale.

O Presidente do COSEMS/MA, Vinícius Araújo, abriu a solenidade falando da importância do evento para o trabalho dos novos gestores. “A saúde começa nos municípios”, destacou o presidente. Vinícius Araújo disse ainda que “O I seminário é exatamente para informar aos novos gestores como conduzir o SUS, como fazer pactuações, o que é o COSEMS, CONASEMS, o que é são os programas do Ministério da Saúde, para estruturar melhor a saúde dos municípios, do Estado e consequentemente a saúde da União. Porque tudo começa com os municípios esse seminário é exatamente focado naquilo que o gestor municipal precisa para desenvolver uma formação de qualidade”.

Mauro Junqueira, presidente do COSASEMS, participou da mesa de abertura do evento e apresentou a Conferência Magna sobre o acolhimento. “Para mim, enquanto Presidente do CONASEMS, estar aqui neste acolhimento do Maranhão com todos os municípios é muito importante e dar as boas-vindas. Esse processo de acolhimento é recepcionar os secretários, mostrar a importância do Sistema Único de Saúde; que é possível fazer uma gestão eficiente mesmo na questão do subfinanciamento, e que nós temos que trabalhar em regiões de saúde, estar unidos para que possamos fazer mais com menos porque o cenário é muito desafiador. É momento de mostrar as responsabilidades, discutir os cenários e colocar o CONASEMS e os COSEMS à disposição do conjunto de municípios para que a gente possa fazer uma saúde de qualidade. Destacou ainda a importância de os prefeitos estarem à frente do processo, e que com essa união todos possam vencer. O SUS dá certo e funciona!”Concluiu.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Lula, destacou que o estado vê de forma técnica, que cada região de saúde seja resolutiva, que permita à população ter acesso e partilhar problemas para encontrar soluções de modo conjunto.

Para o Dr. Glauco Oliveira, representante da OPAS e Organização Mundial de Saúde, “um evento como este tem como principal contribuição a possibilidade de fazer uma conexão entre tudo o que já vinha sido feito e desenvolvido pelos antigos gestores, no sentido de fazer com que os novos consigam aprender à apreender o que de melhor conseguiu ser desenvolvido nas gestões anteriores”.