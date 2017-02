Segurança durante o carnaval

O Carnaval é uma época festiva e de comemorações, com muitas atividades e atrações diferentes. Muitas pessoas saem às ruas com fantasias e máscaras para aproveitar os dias de folia, e justamente por isso, é necessário estar atento cada vez mais à segurança de suas casas. São em momentos de descontração como estes que os criminosos preferem agir para assaltos e roubos.

Por causa das comemorações é necessário cuidado redobrado com a entrada de pessoas na portaria, pois se não tomar cuidado a segurança do condomínio poderá ficar mais frágil. Qualquer visita ou reunião com os amigos é preciso deixar uma lista na portaria com os nomes, para que sejam melhores identificados, e mesmo assim, quando chegarem devem ser anunciados pelo porteiro. Cabe aos profissionais de portarias estar mais atentos e ser ágeis para impedir que a grande movimentação se torne um risco para o condomínio.

Muitas pessoas ainda tiram estes dias para viajarem, o que quer dizer, casa vazia e uma ótima oportunidade para ação dos criminosos. Quem irá viajar deve se precaver com atitudes que trarão ainda mais segurança domiciliar como manter a discrição e privacidade dos detalhes da viagem, como local, data de saída ou chegada. Por mais que se confie em funcionários da residência, como a faxineira ou o jardineiro, eles podem inocentemente comentar com alguém de fora, que pode não ser uma pessoa bem intencionada.

Entre os cuidados durante a ausência, é melhor não deixar evidente que a residência está vazia, uma alternativa pode ser o uso de temporizadores ou fotocélula nas lâmpadas para que elas apaguem durante o dia e acendam a noite; avisar uma pessoa de confiança, como parente, vizinho ou amigo, que estará viajando para que retire a correspondência da casa ou na portaria e cuide do local, limpando a frente e o quintal; no caso de condomínios o zelador deve ser previamente informado e o condômino também deve fazer uma autorização, caso queira que alguma pessoa, ou empregado entre no apartamento ou casa durante a ausência.

O profissional de portaria acompanha a rotina de um condomínio diariamente e certamente notará a ausência de algum morador. Por isso, é recomendável que os porteiros sejam contratados através de empresa terceirizada confiável, que ofereça um treinamento especializado de atendimento, discrição e segurança preventiva. Por ser profissional e especializada, a empresa contrata após verificar o histórico profissional e pessoal do porteiro, investigando antecedentes criminais, conduta e indicação. Porém, quando contratados diretamente no condomínio, esta contratação não dispõe destes recursos, que impeçam maus profissionais de adentrarem em um ambiente onde se deve prezar pela segurança.

Artigo de:

Amilton Saraiva, especialista em condomínios da GS Terceirização: www.gsterceirizacao.com.br.