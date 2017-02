Segurança pública no Brasil é tema do Ponto a Ponto deste sábado

O ex-secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo e mestre em Psicologia Social pela USP, o coronel José Vicente da Silva Filho, é o convidado do Ponto a Ponto deste sábado (11), às 23h, na BandNewsTV. A entrevista é conduzida pela jornalista Mônica Bergamo e o cientista político Antonio Lavareda e ganha reprise no domingo (12), às 17h.





Segundo o coronel José Vicente, a questão da segurança no Brasil e a crise prisional são bastante antigas e “um tema a ser discutido com muita seriedade. Sem pressa de que é fácil nem renunciar porque é impossível”.





Os custos da violência no Brasil chegam à casa dos R$ 250 bilhões. “Os governos parecem que não se tocam que isso está causando sofrimento e um enorme prejuízo”, afirmou o coronel.