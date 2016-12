SEMA realiza encontro para fortalecer a Gestão Ambiental Municipal

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) realizou, nesta quarta-feira (20.12), Encontro sobre Noções de Gestão Ambiental Municipal voltado para gestores municipais de meio ambiente.

“A ideia é somar esforços no sentido de ampliar o alcance e a luta pela preservação do meio ambiente, estabelecendo, assim, parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras”, explicou o Secretário de Estados de Meio Ambiente, Marcelo Coelho.

Na ocasião, estiveram em pauta os seguintes assuntos: Programas e Projetos da SEMA; Introdução a Legislação Ambiental; Estruturação do Sistema Municipal de Meio Ambiente; Políticas de Licenciamento, Fiscalização, Gestão de Resíduos, Cadastro Ambiental Rural (CAR), Educação Ambiental e Biodiversidade.

De acordo com o prefeito eleito de Morros, João Batista Diniz, “o encontro foi de extrema importância para os municípios, pois dependemos do meio ambiente para sobreviver. Parabenizo a SEMA, ao Governo pela iniciativa, por buscar fortalecer os laços com os municípios. Só podemos desenvolver projetos de for em parceria”.

Na ocasião, estiveram presentes vários prefeitos e seus gestores de meio ambiente. Cerca de 100 gestores compareceram ao evento.