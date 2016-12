SEMA Realiza encontro sobre noções de Gestão Ambiental Municipal

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) realiza, nesta terça-feira (20.12), às 13h30, no auditório do Palácio Henrique De La Rocque, Encontro sobre Noções de Gestão Ambiental Municipal voltado para gestores municipais de meio ambiente.

O objetivo é somar esforços no sentido de ampliar o alcance e a luta pela preservação do meio ambiente, estabelecendo, assim, parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras.

Na ocasião, estarão em pauta os seguintes assuntos: Programas e Projetos da SEMA; Introdução a Legislação Ambiental; Estruturação do Sistema Municipal de Meio Ambiente; Políticas de Licenciamento, Fiscalização, Gestão de Resíduos, Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Biodiversidade.

O QUÊ: Encontro sobre Noções de Gestão Ambiental Municipal

DIA: Terça-feira (20.12)

ONDE: Auditório do Palácio Henrique De La Rocque (Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n – Calhau – São Luís/MA)

HORÁRIO: 13h30