Servidores da saúde realizam protesto contra gestão de Luis Fernando

Servidores concursados do setor da saúde do município de São José de Ribamar estão realizando, neste momento, um protesto pacífico contra a gestão do prefeito Luis Fernando Silva (PSDB).

Ontem, além de cometer inúmeros erros relacionados ao pagamento da folha de pessoal, o tucano, sem dar nenhuma explicação, retirou dos concursados vários benefícios contidos no Plano de Cargos, Carreiras e Salários, tais como insalubridade, adicional de qualificação, auxílio alimentação, dentre outros.

Com apitos e faixas – com a frase “Luis Fernando – Chegou, Chegando. Retirando Todos os Direitos Adquiridos pelos Concursados” – os servidores caminharam pela Avenida Gonçalves Dias, principal da sede da cidade, e se reuniram em frente a Câmara de Vereadores.

No local, eles foram recebidos por alguns vereadores, dentre eles Manoel do Nascimento, que prestou total solidariedade à categoria.

“Direitos adquiridos não podem ser suprimidos. Isso é absurdo. Apoio e estou com vocês, funcionários concursados”, afirmou o parlamentar, que também é Agente Comunitário de Saúde.

Agora a pouco, quem apareceu na Câmara foi o próprio Luis Fernando. Ele se deslocou ao local não para conversar com os manifestantes, mas para participar da sessão solene de reabertura dos trabalhos legislativos.

Em tom áspero, o tucano debochou dos concursados ao afirmar que estava surpreso com o movimento anunciado desde ontem.

Além disso, disse apenas que está tentando regularizar a situação e o que for de direito será pago.

Os servidores concursados continuam reunidos na Câmara Municipal. Mais informações em instantes.