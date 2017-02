Show de Mara Pavanelly agitou o Bloco das Rosas em Codó

O bloco “Das Rosas” foi idealizado pela primeira dama da cidade de Codó, Agnes Oliveira, o objetivo do bloco foi reunir o maior número de mulheres possível para promover a paz.

A cantora Mara Pavanelly, foi quem agitou os foliões do Bloco AS ROSAS em Codó,mesmo debaixo de chuva os foliões não se intimidaram . Ela arrastou uma multidão pelas Avenidas Santos Dumont e Augusto Teixeira , que ficou lotada para conferir a apresentação da ex-vocalista da banda Furacão do Forró. O prefeito Francisco Nagib e a primeira dama Agnes Oliveira brindou os foliões de Codó com uma atração de peso, não deixando a desejar a nenhum outro município da região.

O show de Mara Pavanelly atraiu moradores de municípios vizinhos, movimentando o pré carnaval e a economia local. Veja agora, pelas lentes do fotógrafo Nilton Messias, como foi o show de Mara Pavanelly.