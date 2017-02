Sintrap denuncia Fábio Gentil por não pagar gratificações

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Públicos do Município de Caxias (Sintrap) denunciou nesta quarta-feira (25) o prefeito de Caxias, Fábio Gentil (PRB), de não pagar as gratificações de alguns servidores do município.

O anúncio foi feito por meio de carro de som durante todo o dia por vários bairros da cidade, avisando que a nova gestão não pagou as gratificações do SUS e alguns servidores da saúde.

A denúncia traz ainda que o prefeito Fábio Gentil (PRB) não repassou para os secretários escolares a gratificação do cargo, bem como de técnicos de informática, contratados ativos, vigias e zeladores. A mensagem também afirma que o prefeito não repassou o reajuste do piso salarial dos professores do município.

“O Sintrap denuncia o prefeito Fábio Gentil com a falta do pagamento das gratificações do SUS de alguns trabalhadores da saúde. E da gratificação dos secretários escolares técnicos de informática e outros. Assim como dos contratados ativos, vigias e zeladores. Denuncia também o não repasse do reajuste do piso salarial aos professores. Sintrap”, dizia o áudio.

A diretoria do sindicato enviou uma solicitação de negociação para a prefeitura. O assunto foi denunciado também por servidores via redes sociais, que mostraram indignação com o atraso de seus salários.

Via ofício, a secretária de educação, prima do prefeito Fábio Gentil, Ana Célia Damasceno, informou ao sindicato que uma audiência entre as partes na próxima segunda-feira (30) às 16hs na sede da SEMECTI (Secretaria de Educação) deverá tratar dessas reivindicações solicitadas pelo sindicato. Até o fechamento desta matéria, a Secretaria de Saúde e a Prefeitura Municipal não haviam se manifestado oficialmente sobre a denúncia.

Fonte: 45 graus