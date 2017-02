Transparência: relatório de aplicação de recursos do FUNDEB é apreciado na Câmara de Codó

Nesta segunda-feira (13/02), na segunda sessão plenária do ano, foi apresentado à Câmara Municipal o relatório, emitido pela Prefeitura Municipal de Codó, que tratava da aplicabilidade dos recursos oriundos dos repasses do FUNDEB, durante o mês de dezembro de 2016 e janeiro de 2017. O relatório, solicitado pelo vereador Rodrigo Figueiredo (PSDB), e enviado pelo gabinete do Prefeito ao Presidente da Câmara, Expedito Carneiro (PSDC), informava em detalhes a movimentação financeira e trazia o extrato bancário em anexo.

Dezembro de 2016

Dentre as informações consta o sando anterior ao dia 27 de dezembro de 2016 no valor de R$ 936.147,77 e que no dia 27 de dezembro foi creditado o valor de R$ 3.077.425, 74, referente ao repasse mensal de complemento da União. Na mesma data houve outro crédito no valor de R$ 4.825.963,06, referente ao complemento da União Piso, conforme extrato bancário apresentado. No período de compreendido entre 29 e 31 de dezembro de 2016 ainda foram creditados outros recursos totalizando R$ 1.639.362,60. Os valores totalizaram R$ 10.478.863,17 (Dez Milhões, Quatrocentos e Setenta e Oito Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Dezessete Centavos).

Pelo relatório, as despesas pagas do período (27 a 31 de dezembro 2016) foram no valor de R$ 9.324.449,51, incluindo folhas de pagamento e resultando em saldo de R$ 1.154.413,66 (Um Milhão Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Sessenta e Seis Centavos, em 31 de dezembro de 2016, originário da dedução receita e despesa.

Janeiro 2017

No que diz respeito as receitas relativas a janeiro de 2017 foi apontado que houve receita de R$ 4.153.409,26, que somado ao saldo anterior de R$ 1.154.413,66, totalizou o valor de R$ 5.307.822, 92 (Cinco Milhões Trezentos e Sete Mil Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos. Deduzindo despesas no valor de R$ 1.513.419,03, vale ressaltar que foram aplicados ainda R$ 13.202,83 (Treze Mil Duzentos e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos) no mesmo período. Corrigido a diferença relativa a um equívoco no pagamento de uma fatura de energia elétrica, e feito a dedução certa, o saldo foi de R$ 3.806.549,29 (Três Milhões Oitocentos e Seis Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte Nove Centavos).

“Assim como foi solicitado pelo vereador Rodrigo Figueiredo, o relatório nos foi enviado pelo Executivo e apreciado aqui em plenário, entre todos os parlamentares e o público presente, pois entendemos que a prestação de contas é muito importante para uma administração transparente, permitindo ao público saber sobre a aplicação dos recursos públicos em nosso município”, comentou o Presidente Expedito Carneiro.

Ascom – CMC