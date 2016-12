Treino para Emagrecer: Qual é o Melhor e como Montar um

Os exercícios físicos são indicados para todas as pessoas, para quem precisa perder peso, substituir gordura por massa magra, definição muscular ou para atingir qualquer outro objetivo de melhora física. Cada pessoa tem seu próprio ritmo e demanda treinos focados para suas especificidades, mas a combinação entre exercícios aeróbicos e musculação serve para todas as idades, o que irá variar será a intensidade e frequência. O treino para emagrecer pode ser bastante variado, incluindo aulas de dança, artes marciais, aeróbica e musculação.

Neste post vamos te dar dicas sobre quais exercícios são mais indicados para quem precisa perder peso e como incluí-los em seu dia a dia. Confira já!

O Poder da Aeróbica

Seu treino para emagrecer não poderá deixar de ter opções aeróbicas, pois esse tipo de exercício costuma ser o mais potente conta as calorias. Mas indo muito além disso, exercícios aeróbicos também são bons para o fortalecimento do coração, ajuda na prevenção de doenças como pressão alta e chega até mesmo a fortalecer o sistema respiratório.

Claro que não é somente isso, mas aqui demos um panorama geral sobre os benefícios de exercícios como natação, bicicleta e corrida. Além do mais, para quem está em busca de um treino para emagrecer não pode deixar de saber que esse tipo de exercício é o único que consegue queimar a gordura corporal.

Função da Musculação

A prática regular de musculação promove a aceleração do metabolismo, aumenta os níveis de força e resistência, diminuiu quadros de celulite, além de prevenir doenças como osteoporose, artrose, diabete e hipertensão. Ou seja, a musculação não serve apenas como um treino para emagrecer, mas ela consegue também eliminar aquela gordura que tanto incomoda, dando lugar à chamada massa magra, ou seja, músculos.

Além do mais, quando a pessoa começa a se dedicar de verdade à musculação e percebe os resultados, cada vez mais ela vai querer potencializar isso, não somente através do exercício, mas de uma reeducação alimentar também.

Treino com Intervalos

O treino intervalo tem esse nome porque mistura aeróbicos com musculação, visando não apenas um treino para emagrecer, mas para deixar o corpo de forma e enxuto, bem livre das gorduras. Pode parecer bobagem, mas muitas pessoas que emagrecem acabam ficando com vergonha do próprio corpo por conta da flacidez e a musculação age justamente nessa função, trabalhando o tônus muscular.

No treino intervalado funciona assim: os exercícios de força, ou musculação, são intercalados com os aeróbicos, através de uma movimentação de alta e baixa intensidade sem nenhum descanso. Por ser dinâmico, a taxa de gasto calórico é altíssima e para quem precisa emagrecer é uma ótima dica.

Treino para Emagrecer em Casa

Já pensou que o seu treino não precisa ser realizado apenas em uma academia padrão, mas em sua própria casa? A educadora física Olivia Andriolo criou um programa de exercícios online o Corpo D21, que você pode acessar de onde estiver, seja do computador, smartphone, tablet ou mesmo de sua smart TV. Através de uma série de vídeos você poderá treinar em sua própria casa durante todos os dias da semana e por apenas 21 minutos!

Não é milagre, mas sim uma fórmula inovadora de exercícios funcionais que vão te ajudar a emagrecer, ganhar fora, resistência e tudo mais que os exercícios físicos oferecem à saúde. Quer saber mais sobre esse programa Corpo D21? Então clique no vídeo abaixo.

Invista na alimentação também

Até agora já foram várias dicas sobre exercícios que podem ser praticados para a promoção da perda de peso, mas é importante você saber também que o fator que mais interfere no seu peso é a alimentação errada, ou seja, mais de 50% do responsável por você estar acima do peso ideal é o cardápio errado que você segue.

É preciso ter consciência alimentar e ingerir apenas o que realmente oferece nutrientes ao seu organismo. Alimentos que são apenas fontes de carboidratos não se enquadram em uma dieta balanceada e você deve conhecer muito bem todos eles para evitar em sua dieta.

Dicas finais

O melhor é buscar trabalhar em conjunto com exercícios físicos, tanto aeróbicos quanto e musculação, uma alimentação rica em proteínas magras, carboidratos considerados “do bem”, e tudo o mais que for natural, como fritas e legumes. Doces, refrigerantes, salgadinhos e tudo o mais que for industrializado é melhor ser evitado.

Gostou das dicas de alimentação e treino para emagrecer? Deixe seu comentário abaixo.