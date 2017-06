URGENTE:João Alberto é internado para implante de marca-passo em Brasília

O presidente do Conselho de Ética do Senado, senador João Alberto (PMDB-MA), deu entrada hoje (27) no Instituto de Cardiologia do Hospital das Forças Armadas (HFA) onde irá se submeter a um pequeno procedimento.

O peemedebista vinha se queixando de tonturas nos últimos dias e, após exames, foi diagnosticado com diminuição da frequência cardíaca.

Ele foi, então, internado no HFA e implantará ainda nesta terça-feira um marca-passo. O procedimento é simples.

Segundo a família, a expectativa é que, após a cirurgia, o senador tenha alta médica ainda na quarta-feira (28).

Gilberto Leda