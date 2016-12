Valdeci comandará o departamento da Juventude no governo de Francisco Nagib

O departamento da Juventude sera comandada pelo jovem Valdeci a convite do Prefeito eleito de Codo Francisco Nagib.

A atual secretaria da juventude e comandada pelo Pastor Carlos Brito que em um ano na frente fez um belo trabalho interagindo a juventude de Codo,onde foram realizados vários eventos com sucessos.

Valdeci afirmou que dará continuidade ao trabalho já realizado e implementará novas ações. “A expectativa é de muito trabalho, muita disposição para realizar projetos de interesse da juventude, que precisam participar mais, estar mais presente e ajudar na construção do nosso futuro”, declarou o novo secretário.

“Valdeci é mais um representante da nova geração que chega para compor o governo, trazendo sua jovialidade, competência e talento para complementar o quadro de gestores e seguir dando suas contribuições para continuar avançando e crescendo ”, declarou Francisco Nagib, afirmando, ainda, que a juventude atual está sintonizada e mais atenta às questões contemporâneas.

Um pouco da história de Valdeci Júnior

Um grande Jovem que sempre esteve à frente de movimentos estudantis, dentre eles, as manifestações pela estrada asfáltica que dá acesso ao Instituto Federal-Campus Codó, que há 20 anos era promessas de campanha e com sua garra e notória liderança de mãos dadas com os estudantes, conseguiram a tão sonhada obra, dando adeus a poeira, lama e buracos. Valdeci Júnior foi eleito e reeleito Presidente do Centro Acadêmico do IFMA além de ter sido escolhido dentre os mais de 30 mil estudantes dos diversos Campi espalhados pelo estado para fazer parte do Conselho Superior da Reitoria, órgão de instância máxima do Instituto Federal.

Sua liderança já vem de cedo, pois aos 12 anos de idade já ocupava a Presidência do grêmio estudantil, tendo toda a sua vida acadêmica na rede pública de ensino. Fez seu ensino médio e técnico no IFMA-Campus Codó, além de ser formado em Ciências Agrárias pela citada Instituição e no último mês de Agosto concluiu o Mestrado em Produção Vegetal e Agronomia pela Universidade Federal do Piauí com apenas 24 anos de idade.