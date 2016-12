Valdecir Junior participa de encontro em São Luis com a Secretaria de Estado da Juventude Tatiana

No encontro, atuais e futuros gestores de juventude, além de representantes das futuras administrações municipais, conheceram os projetos e programas desenvolvidos pelo Governo do Estado, e discutiram as possibilidades de parceria na implementação das ações nos seus municípios nos próximos anos.

Ainda na abertura, a secretária Tatiana Pereira reforçou que o Encontro também tinha como objetivo, reafirmar a prática comum da atual gestão do Governo do Maranhão, que é de dialogar com todos os gestores e demais atores da política de juventude do estado, sem distinções políticas partidárias e tratando de forma indistinta todos os gestores.

“A nossa gestão tem como premissa, trabalhar em conjunto com todos os setores, seja governamental ou da sociedade. Com a juventude não é diferente. Queremos alinhar as ações em conjunto entre prefeituras e o Estado”, destacou.

Com o tema ‘Juventude: prioridade de Governo’, o encontro reuniu mais de 100 gestores e representantes das gestões que assumirão a partir do ano que vem. Após as falas iniciais, o secretário adjunto de Juventude, Paulo Romão, apresentou um panorama sobre a Política Pública de Juventude no Brasil. “Gestão pública é definição de prioridade e a pauta da juventude deve ser prioridade em todas as gestões: federal, estadual e municipal”, disse.

Codó

O ano ainda nem começou mas já demos largada aos trabalhos pela nossa juventude!!!

Numa ida mais que produtiva ao Governo, buscamos o diálogo junto a Secretaria de Estado mostrando as reais necessidades de nossa tão importante juventude. Em um conversa com nossa parceira e Secretária do Governo do Maranhão e ladeado de gestores de todas as partes do nosso grande Estado eis que conquistas já podemos comemorar: Oferta de Carteira Nacional de Habilitação gratuita para nossos jovens; aprimoramento tecnológico de nossos universitários nas melhores Universidades do exterior; passeio turístico inédito para nossos jovens ao museu, forças armadas e patrimônio histórico além da nossa brilhante parceria de revisões do ENEM em nossa própria cidade com os melhores professores de cursinho da grande São Luís de forma gratuita. É apenas o começo de um trabalho a ser feito noite e dia no governo “Mais avanços, mais conquistas” do nosso Prefeito Francisco Nagib. Nos aguarde no “Tele cine rural”. De mãos dadas sigamos em frente!!!!! disse o futuro gestor da juventude em Codó Valdecir Junior