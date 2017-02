Vereador Ivan do Naby reivindica por melhorias na castigada Av. Marechal Castelo Branco

Esta semana, na segunda sessão plenária da Câmara Municipal de Codó, o vereador Ivan do Naby, do PTC solicitou ao Poder Executivo uma série de melhorias para logradouros públicos na cidade de Codó. Por meio da Indicação Nº 12/17, o edil indicou que fosse enviada correspondência ao chefe Executivo, para que determinasse ao secretário de Desenvolvimento Urbano e Rural, Alberto Albuquerque que a operação tapa buracos chegasse também até a Av. Marechal Castelo Branco. A via apresenta pontos que precisam de reparos, devido ao intenso período chuvoso.

Pela mesma indicação, o parlamentar solicitou a limpeza e capina da Praça Benedito Cordeiro e a reforma do canteiro central, ambos localizados no Bairro São Pedro. “Quero parabenizar a iniciativa do governo municipal e iniciar a operação tapa buracos, uma vez que estamos iniciando o ano letivo e as crianças e jovens e também seus familiares precisam de uma trafegabilidade melhor. Desta forma, pelas demandas dos moradores do São Pedro, solicitamos que a operação chegue nesses logradouros”, disse o vereador Ivan do Naby.

ASCOM