Vereador Nonato Sampaio destaca dificuldades enfrentadas pelos moradores dos bairros São Sebastião e Codó Novo

Com as crescentes chuvas nos últimos meses algumas ruas de Codó apresentam grandes problemas com enormes buracos, valas e até mesmo inundações das casas dos moradores, como é o caso das ruas Tomé de Sousa, Teresina, Travessa Teresina e José Mariano Saads que estão quase intrafegáveis.

Procurado por moradores e mostrando preocupação pelos problemas relatados pelos mesmos. O vereador Nonato Sampaio em sua primeira indicação do ano em curso reivindica a recuperação dá massa asfáltica com urgência destas ruas que apresentam grandes problemas e até mesmo risco aos moradores como de acidentes.

“Estas ruas vem apresentando vários problemas e uma buraqueira sem fim, como, por exemplo, à Rua José Mariano Saads (no fundo da Gomes Pneus, com certeza muitos aqui conhecem) toda a capacidade de água da avenida desce por uma tubulação que tem debaixo da Gomes Pneus e sai na Rua José Mariano Saads e com o grande volume de água destroem toda a camada asfáltica da rua e até mesmo invade as residências dos moradores então é importante que se venha fazer um trabalho com a melhor compactação e de qualidade se não, não vai aguentar e com isso não venha permanecer na mesma situação”, declarou o parlamentar na justificativa da referida indicação.

Ainda por meio da indicação, o edil notando a situação crítica das ruas solicitou ao executivo municipal a reforma da ponte de madeira que fica sobre o riacho água fria quase no final da Rua José Mariano Saads que também apresenta grandes buracos e problema em toda sua estrutura.

“A ponte da mesma Rua José Mariano Saads que está quebrada a um bom tempo, dificultando a travessia sem condições de passar alguém naquela ponte colocando em risco as crianças e moradores daquela região, e com isso pedimos a secretaria juntamente com o executivo que olhasse com carinho pra estas ruas aqui mencionadas e resolvesse estes problemas”, finalizou.

Por fim a indicação foi colocada em votação e aprovada por todos os vereadores ali presentes.

ASCOM/ Nonato Sampaio