vereador Nonato Sampaio realiza visita a comunidade Santa Tereza da região da Trizidela

Dando início a seu trabalho em prol do povo codoense, no último final de semana o Vereador Nonato Sampaio esteve visitando a comunidade Santa Teresa dá Maria Coelho na região dá Trizidela e na oportunidade o edil se reuniu com os moradores e ouviu as reivindicações daquele povoado. E na sequência ratificou seu compromisso de se empenhar como representante dos moradores daquela região que carece de dedicação do poder público.

“Estaremos sempre, visitando as comunidades e povoados dá nossa cidade e iniciamos na comunidade Santa Maria dá Coelho onde pude ouvir os reclames de cada morador, a necessidade de cada um e estarei levando ao parlamento para que juntamente em parceria com prefeito Francisco Nagib viemos solucionar os problemas dá comunidade pra isso que fomos eleitos pra representar nosso povo mais carente” relatou o edil.

O Vereador Nonato Sampaio ainda se comprometeu a estar sempre presente nos povoados dá nossa cidade para ouvir os problemas que moradores vem passando.

“Estamos apenas no início do mandato e constantemente estaremos visitando outras comunidades e povoados dá cidade assim ouvindo cada morador como realizamos aqui na comunidade Santa Teresa dá Maria Coelho” finalizou o vereador.

Assessoria Vereador Nonato Sampaio