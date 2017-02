Vereador Pastor Max agradece a população por mais um mandato e destaca chegada de energia elétrica em localidade rural

Em suas palavras na primeira sessão do ano, o vereador Pastor Max expressou grande satisfação pelo início dos trabalhos da atual legislatura e de voltar ao parlamento. O edil cumprimentou todos os novos e antigos colegas de parlamento e desejou boa sorte aos representantes do Legislativo e também ao chefe do Executivo

“É com satisfação e alegria que retorno ao parlamento municipal imbuído dos melhores sentimentos e esperança de ver nossa querida Codó cada vez melhor. Expresso minha felicidade em receber os novos vereadores que, tenho certeza, desempenharão seu primeiro mandato com o entusiasmo necessário para ajudar e contribuir com o crescimento do nosso município. Torcemos também pelo sucesso da administração do Prefeito Francisco Nagib, que neste início de mandato tem se esforçado ao máximo para demonstrar que buscará dar o seu melhor em prol do nosso município”.

Trabalho pelas localidades mais carentes

O vereador Pastor Max falou sobre seu objetivo de continuar lutando pelos interesses do povo e pela melhoria da qualidade de vida das famílias, sobretudo nas localidades mais carentes. “Tenho certeza que compartilhamos o sentimento que se reflete em cada ação praticada diante das nossas comunidades, seja na busca da iluminação pública, do asfalto, da melhoria da educação, enfim, de todas as políticas públicas necessárias a melhoria da qualidade de vida do cidadão codoense”.

O edil citou o exemplo da chegada de energia elétrica na localidade São Benedito do Mozart, que irá beneficiar muitas famílias. “Acompanhamos há bastante tempo o sofrimento daqueles moradores que foram excluídos de um direito tão básico e importante em pleno século 21. Amanhã estaremos na localidade para acompanhar e fiscalizar de perto os serviços que estão sendo realizados”. Afirmou.

Perdas irreparáveis para Codó

Por fim, o parlamentar registrou uma moção de pesar pelo falecimento de três pessoas importantes para o município: a professora Joredes, professora Marluce e o Pe. José Pelegrine, e pediu conforto aos familiares e amigos que perderam estas pessoas especiais. “Como concidadão e vereador deste município não poderia deixar de abraçar os familiares e amigos com votos de pesar, rogando a Deus que os confortem”.

Indicações

Por meio da Indicação número 04/17 o vereador solicitou ao poder Executivo a reforma de prédios das escolas municipais em situação crítica. Pela Indicação número 05/17 Max solicitou a recuperação da estrada vicinal da Lagoa Seca, rebaixamento e melhoria da ladeira que leva à localidade, a construção da estrada vicinal que leva a localidade Lagoa do Sales, Felicidade do seu Zozó, São Francisco e Penha, além da construção das pontes do Riacho da Enxada e do Riacho dos Cocos e construção da ponte do Riacho São José.

ASCOM