Vereador Pastor Max destaca avanços na segurança pública de Codó e esforço para realização de retiros religiosos

Em seu discurso no plenário, o vereador Pastor Max deu bastante destaque aos avanços obtidos pela parceria município e estado em relação a segurança pública de Codó. O tema, que tem sido constantemente debatido na Câmara, inclusive com a realização de várias audiências públicas que reuniram diversos segmentos da sociedade e o poder público, voltou a ser pauta recorrente nas demandas da população. O vereador iniciou lembrando que, apesar de ser responsabilidade do Estado, o município pode também fazer sua parte e ainda ressaltou os resultados no trânsito.

“Gostaria de parabenizar o Prefeito Francisco Nagib que tem buscado a cada dia concretizar para os cidadãos codoenses seus direitos sociais, dentre eles, o de garantia da nossa segurança. Prova disso, senhor presidente, são as inúmeras ações já desenvolvidas nesta área que refletem positivamente na melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Foi assim com o trânsito de Codó, que trouxe no mês de janeiro, nenhum óbito ocasionado por acidentes no trânsito. Um trânsito seguro significa mais segurança para os nossos cidadãos, até porque muitos desses marginais se utilizam de transportes motorizados para realizarem seus crimes. Além disso, outras áreas são afetadas positivamente como a saúde”, observou o parlamentar.

Pastor Max ainda lembrou sobre o esforço do prefeito Francisco Nagib e do vereador Rômulo Vasconcelos em conseguir reforço policial para Codó junto ao governador e a possível implantação da Escola Militar, que proporcionará uma educação focada na disciplina e nos princípios relevantes para o desenvolvimento social das nossas crianças. “É isto que a nossa população precisa, de gestores compromissados e o braço forte do Estado para que as principais políticas públicas cheguem, cada vez mais, as populações mais carentes do nosso município”.

Muitos avanços em quarenta dias

O vereador Fez uma pequena retrospectiva dos avanços da gestão de Francisco Nagib em apenas quarenta dias a frente da prefeitura de Codó, como: o Centro de Formação de Professores, inauguração de escolas na zona rural, a construção do Núcleo de Educação Integral. No entanto, o parlamentar também pediu por mais obras do Escola Digna, para concluir o projeto de erradicação das escolas de taipa na zona rural. “É um avanço significativo para nossa educação em especial para os nossos professores que agora terão um espaço de formação que refletirá diretamente na qualidade do nosso ensino. Outra conquista importante anunciada para o nosso município será a Construção do Núcleo de Educação Integral. Aproveitamos a oportunidade para cobrar mais escolas dignas para o município de Codó além das quatro que serão construídas, ainda temos uma realidade terrível de mais 40 escolas de taipa em nossa região”.

Finalizando, Max destacou a troca de comando do 17º Batalhão da Polícia Militar em Codó, agradecendo ao Major Hudson pelo período em que esteve a frente do órgão e desejando sucesso ao Coronel Jurandi, e também ressaltou o esforço feito pelo prefeito Francisco Nagib e ajudar o Conselho de Pastores na realização dos retiros das Igrejas. “O Prefeito Francisco Nagib tem se esforçado para que tudo aquilo que foi conquistado pelo povo evangélico seja mantido Infelizmente neste primeiro momento as condições são contrárias, mas isto não impediu o prefeito a doar o seu salário às igrejas para que os retiros não deixem de ter o seu apoio. Esta é uma atitude nobre que

todos somos extremamente grato. Tenho certeza que no próximo ano, quando as coisas já estiverem organizadas o seu apoio será ainda melhor”, concluiu.

ASCOM