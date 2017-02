Vereador Rodrigo Figueiredo apresenta indicação e requerimento na primeira sessão do ano de 2017

Foi realizada na noite desta segunda-feira (06), a primeira Sessão Ordinária do ano de 2017, na Câmara Municipal de Vereadores de Codó. E contou com uma expressiva participação popular.

O vereador Rodrigo Figueiredo participou ativamente dos assuntos discutidos na casa e se mostrou desfavorável ao Projeto de Lei nº 02/17, de autoria do Executivo, que autoriza, no primeiro ano da atual gestão, a contratação de professores através de avaliação de currículo com titulação aprovada e plano anual de ensino. Mas, apesar do argumento plausível e seu voto contrário, o edil foi vencido pelos colegas parlamentares, que decidiram aprovar o polêmico projeto.

Requerimento apresentado

O Vereador Rodrigo Figueiredo, apresentou o Requerimento de N° 01/17, pedindo que a Câmara enviasse um oficio ao Gerente do Banco do Brasil, requerendo a cópia analítica do extrato da conta do FUNDEB, referente ao mês de dezembro de 2016 e janeiro de 2017.

“O motivo deste nosso requerimento é a questão da complementação dos recursos do FUNDEB, que o município de Codó recebeu ainda no final do ano passado, no valor de R$ 4.825.963,06. O município de Codó ainda não explicou, aí queremos ver nesse extrato quando exatamente esse recurso caiu e qual o destino que esse recurso teve, porque o nosso entendimento e a nossa vontade é que o município de Codó, no primeiro momento já tivesse pego esse recurso, feito uma reunião com os servidores da educação e pagasse esse dinheiro em forma de abono aos profissionais da educação do município de Codó”, argumentou.

O requerimento do edil foi aprovado de forma unânime pelos seus colegas parlamentares.

Indicação apresentada

O vereador Rodrigo Figueiredo também apresentou a Indicação de N° 06/17, solicitando que fosse enviada ao prefeito Francisco Nagib, uma correspondência para que ele autorizasse o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Rural, Francisco Roberto, a realizar a recuperação das ruas e avenidas do Conjunto Primavera, localizado no bairro São Sebastião.

“Todos no município de Codó conhecem o Conjunto Primavera, tem um grande número de residências e moradores. Eu estive conversando com alguns moradores do local e constatamos as condições terríveis daquelas vias do Conjunto Primavera, assim como boa parte das ruas de Codó, que são as piores possíveis. Dificuldade para o trafego de veículos e de pedestres, algumas vias estão quase intransitáveis, então essa é nossa indicação apresentando um pedido daquela comunidade”, disse.

Todos os vereadores de Codó, foram favoráveis ao pedido feito por Rodrigo Figueiredo, através de indicação.

ASCOM – VEREADOR RODRIGO FIGUEIREDO