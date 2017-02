Vereadora Cleane participa de inauguração de escola na zona rural de Codó

A prefeitura de Codó inaugurou na última sexta-feira (17) uma escola de educação infantil na localidade Boqueirão dos Vieiras, localizado na zona rural de Codó. A Escola Municipal Nossa Senhora de Nazaré foi mais um resultado da parceria entre o Município, Plan Internacional Brasil e da empresa Henkel, como parte do projeto ‘Construindo o Saber’, que visa melhorar a estrutura de duas unidades de ensino da zona rural e a qualidade do desempenho escolar em classes das escolas do campo.

A vereadora Cleane do Edson Cobel (DEM) participou da solenidade e pode constatar a qualidade da escola que foi reformada e ampliada. De acordo com a vereadora, as novas instalações do prédio são adequadas para proporcionar conforto para os alunos e professores que vão, a partir de agora, desenvolver suas atividades em um ambiente que dispõe de todos os mecanismos necessários para a boa qualidade do ensino aprendizagem.

Para Cleane, a administração está seguindo no rumo certo priorizando aquilo que requer atenção do poder público com mais urgência e a valorização da educação é melhor caminho para o futuro de crianças e jovens, sobretudo da zona rural onde a maior riqueza que os pais podem desejar para seus filhos é a educação. A vereadora disse ainda ter visto com muita satisfação a obra entregue à comunidade de Boqueirão dos Vieiras.

