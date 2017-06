Vereadores aprovam atualização total do Regimento Interno da Câmara Municipal de Codó

Nesta segunda-feira (26) o parlamento codoense deliberou e aprovou importantes Indicações, Projetos de Lei e o Projeto de Resolução Nº04/17, que dispõe sobre a total alteração e atualização Regimento Interno da Câmara Municipal de Codó. No primeiro momento, durante a 18ª Sessão Ordinária do ano, os edis votaram e aprovaram as indicações que vão do número 171 à 187. Também foi votado em primeiro turno o Projeto de Resolução Nº04/17.

Dentre as importantes Indicações aprovadas estavam as de Nº 171 e 172\17, do vereador Pedro Santos, que solicita a poder público a operação tapa buracos na Rua da Estrela ,localizado no Bairro São Pedro e a operação tapa buraco e limpeza dos canteiros da Avenida Marechal Castelo Branco, localizada no Bairro São Pedro. O vereador Pastor Max também viu serem aprovadas as indicações de número 173 até a 176\17, que tratam de melhorias para a cidade nas áreas da infraestrutura e educação no campo.

Com a Indicação de Nº183/17, o vereador Rodrigo Figueiredo solicitou ao Executivo que realize urgentemente a reabertura do Restaurante Popular. O vereador Valdeck Frota solicitou a Secretária Municipal de Saúde, para que dentro das condições do município, contratem médicos especialistas nas seguintes áreas: de Oftalmologia, gastroenterologista e Neurologista, pela Indicação Nº184/17. E pela Indicação Nº187/17 Valdeck pediu que fosse solicitado ao Secretário Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento, Sr. Araújo Neto, a necessidade de proceder com urgência a perfuração de um poço artesiano na comunidade Riacho Seco, localizado na BR 316.

Outra Indicação que ganhou destaque foi a do vereador André Jansen (Nº185/17) que slicita ao Executivo a realização de estudos para a implantação de semáforo e faixa de pedestres na Avenida Cristóvão Colombo com a Rua Marcos Rocha, Trizidela, e no cruzamento da Rua Santa Catarina com a Rua 24 de Agosto Bairro, Santa Filomena. A solicitação de um semáforo e faixa de pedestre se faz necessário devido ao fluxo intenso nas Ruas supracitadas.

A 5ª Sessão Extraordinária

Após o encerramento da Sessão Ordinária, o Presidente da Câmara, vereador Expedito Carneiro, abriu a 5ª Sessão Extraordinária para a deliberação de dois Projetos de Lei que nomeia Nossa Senhora de Lourdes o Centro de Parto Normal do Hospital Geral Municipal e Homero Heberth Ramos de Oliveira a Quadra Poliesportiva, localizada no bairro Vereda, respectivamente, além da votação, em segundo turno, do Projeto de Resolução Nº04/17, que dispõe sobre a total alteração e atualização Regimento Interno da Câmara Municipal de Codó.

“Estamos vivendo um momento único, pois há tempos nosso Regimento Interno necessitava de atualização. Com nossa filiação a ABRACAM recebemos a consultoria adequada para realizar a total modificação, que será adaptada ao número de vereadores, a atual legislação brasileira. Reunimos-nos em dois dias, analisando artigo por artigo e agora votamos em dois turnos. Algumas mudanças em destaque são: aumento do número das Comissões Permanentes e a mudança de dia das sessões para as terças-feiras.”, explicou o presidente.