Vídeo,em Codó, um idoso leva umas pauladas de sua mulher, motivo, ele quer sexo com ela toda hora

O idoso Expedito Moura de 65 anos, foi levado para a delegacia de Codó junto com a esposa, identificada como Vanessa.

O idoso que parce que ainda está com todo gas e a mulher estavam se agredindo com pauladas quando foram abordados por policiais De acordo com informações de Vanessa, mulher de Expedito, ela meteu a porrada porque ele quer manter relações sexuais a todo momento, basta ela se aproximar dele. Ainda de acordo com ela, o marido ainda quer que ela “desligue” para ter mais filhos.