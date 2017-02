Agricultores apresentam produtos para Coordenação de Alimentação Escolar da SEMECTI

Aconteceu na manhã desta segunda feira 20 de fevereiro, na Secretaria Municipal de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – SEMECTI, a apresentação dos produtos dos agricultores familiares do nosso município para o Setor de Coordenação de Alimentação Escolar da SEMECTI

Participaram do encontro alguns agricultores juntamente com a Coordenadora de Alimentação Escolar, Meyre Araújo, Coordenadora do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, Profª. Zuca, Coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, Elizany Pereira e Assessor Técnico, Eng.º Sebastião Neto, acompanhados das nutricionistas, Lais Aline Gomes e Juliana Pereira, e da PresidenteConselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional -CONSEA, Maria de Jesus Cruz e Vice-presidente Alicemar de Jesus da Silva.

Dadas as informações sobre o funcionamento do programa, foram degustados diversos pratos da agricultura familiar, como bolos de tapioca de caroço, tapioca comum, macaxeira, milho, puba e tapioca com queijo, mesocarpo, biscoito caseiro, pão caseiro, azeite de coco, polpas de acerola, goiaba, e caju, iogurte de morango, ameixa, bebida láctea de Banana.

O próximo passo é aguardar o parecer da nutricionista e em seguida a distribuição do calendário de entrega dos alimentos que cada agricultor fará conforme as quantidades vendidas ao programa. Este programa refere-se à destinação dos 30% do valor total da verba dos alimentos da merenda escolar no município para ser investido na compra local. É mais renda para o produtor rural da nossa cidade de Codó.

Ascom – PMC