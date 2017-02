Autoridades se reúnem para discutir plano de segurança para carnaval 2017 em Codó

Na manhã desta sexta-feira (10) autoridades municipais, representantes dos órgãos de segurança se reuniram com o prefeito de Codó, Francisco Nagib, em seu gabinete. O motivo da reunião foi para o planejamento da programação de todo o esquema de segurança durante o período do Carnaval 2017. Na ocasião estavam diretores do Departamento de Segurança Patrimonial e Trânsito, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e DMTrans.

“Tratamos de dois assuntos importantes: primeiro a definição da programação, pela coordenação do carnaval, e a divulgação. Depois o plano de segurança durante os quatro dias de festa oficial e dois eventos extras que antecedem o carnaval. A coordenação passou todas as informações para os órgãos de segurança e foi elaborada toda a estratégia e o plano para a segurança durante o carnaval 2017”, explicou comandante Sales, do Departamento de Segurança Patrimonial e Trânsito.

De acordo com prefeito Francisco Nagib, o diagnóstico sobre as questões de logística e segurança são imprescindíveis para a realização de um carnaval de paz e grande qualidade, para moradores e visitantes.

“Nossa cidade sempre atrai, além dos foliões codoenses, um grande número de turistas durante a festa carnavalesca, as autoridades de segurança e os organizadores do evento colocaram em pauta a segurança dos foliões, horários dos desfiles dos blocos, a proibição rigorosa da venda de bebidas alcoólicas para menores, condição dos logradouros e iluminação pública. O objetivo foi fazer os acertos finais em relação a toda segurança do evento. Queremos fazer um carnaval bonito e de grande qualidade. Por isso a preocupação da Prefeitura de Codó e dos órgãos de segurança em manter a ordem e segurança durante a festa”, declarou o prefeito.

Ascom – PMC