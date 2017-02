Blitz Educativa conscientiza motoristas a não jogarem lixo nas ruas de Codó

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAT),Secretaria de Saúde (SEMUS) e o Departamento Municipal de Trânsito (Dmtrans) realizou nesta sexta-feira (24/02) no centro de Codó uma Blitz Educativa abordando o seguinte tema: “Você merece uma cidade limpa”. Em virtude do lixo descartado nas ruas da cidade por parte dos motoristas e também da população é preciso uma intervenção direta em parceria com os órgãos municipais de trânsito e secretaria do meio ambiente. A iniciativa da Gestão Ambiental buscou sensibilizar a população para o descarte correto do lixo nas ruas da cidade.

No cruzamento do Banco do Brasil, agentes de trânsito, educadores ambientais distribuíram kits contendo folder educativo e uma lixeira de cambio para que o motorista possa guardar o lixo no carro. Para o educador ambiental da SEMAT, Ferdnando Rocha, o motorista também é responsável pela limpeza das ruas e a ação é uma forma de chamar a atenção deste público. “Ações como essa são de suma importância para que consigamos sensibilizar a população para uma mudança de hábitos e atitudes em prol do meio ambiente limpo e sadio”, falou.

O condutor, Carlos Eduardo, aprovou a ideia do Governo Municipal de distribuir lixeiras de cambio, e falou dos benefícios de guardá-lo. “Jogar o lixo no lugar correto é bom para todos e o meio ambiente agradece. Além de reduzir diversos problemas, é mais higiênico. Uma questão de educação”, afirmou Carlos que já tem a sua lixeira.

A blitz educativa faz parte das várias ações que serão realizadas pelas secretarias em conjunto no município de Codó.