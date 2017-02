O prefeito Francisco Nagib participa da Semana Pedagógica em Codó.

A Prefeitura de Codó em parceria com a Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação realizaram a primeira Semana Pedagógica do governo Mais Avanço, Mais Conquistas. O tema escolhido em 2017 foi o Currículo escolar integrado: Uma construção necessária para repensar, rediscutir e reformular a Proposta Curricular, que tem como principal foco, oportunizar reflexões e diálogos sobre a importância da reelaboração da Proposta do Currículo do Sistema Público Municipal de Ensino de nosso município, visando à implantação do currículo escolar integrado.

O encontro aconteceu no Ginásio Poliesportivo Carlos Fernandes e contou a presença de milhares de profissionais da área de educação e diversas autoridades. Dentre as autoridades presentes estavam o Prefeito e Vice-prefeito, Francisco Nagib e Ricardo Torres, a Secretária de Educação, Deuzimar Serra, Secretária de Desenvolvimento Social, Agnes Oliveira, a Gestora Regional de Educação, Fátima Falcão e sociedade civil.

Para a secretária de Educação Deuzimar Serra, a Semana pedagógica é o primeiro passo para um grande avanço na educação Municipal. “Estamos felizes em poder ver professores e colaboradores da educação em massa na Semana Pedagógica. Esse é o espaço ideal para que nossos profissionais se conheçam, interajam, discutam a proposta curricular, para possibilitar que eles sejam protagonistas do processo de ensino de aprendizagem realizando ações em prol do alcance da melhoria da qualidade da educação pública municipal, com resultados e impactos positivos no meio social”, disse.

O prefeito de Codó mostrou-se empolgado e comentou sobre o sonho de ver a educação de Codó com notas significativas no IDEB. “A semana pedagógica é o inicio do nosso sonho, é a partir daqui que iniciamos o planejamento educacional, conversando e discutindo temas que vão influenciar diretamente no ensino de nossas crianças, jovens, adolescentes e adultos. Fico imensamente feliz em iniciar a minha gestão cumprindo o piso nacional dos salários dos professores efetivos igualando aos professores contratados que serão aprovados pelo seletivo. E digo mais nosso governo vai valorizar a classe dos professores para que possamos ter educadores, felizes, empenhados e principalmente motivados para nós tenhamos uma qualidade de ensino para todos. Estamos iniciando a Semana Pedagógica com Palestras motivacionais, para que nossos professores e colaboradores comecem as atividades com toda garra, para termos o grande objetivo, melhorar o IDEB de nosso município. Cuidar da educação é cuidar do futuro de nossa cidade, esse é o sonho que eu desejo que nossos profissionais também sonhem, para que juntos possamos alcançar nossos objetivos.”, finalizou.

A Semana Pedagógica teve suas atividades iniciadas no dia 13 de fevereiro e continuará até essa sexta-feira, dia 17 de fevereiro. Veja a programação abaixo:

Dia 14 de fevereiro:

Local: Ginásio Poliesportivo Carlos Fernando

08:00 às 10:30- MESA REDONDA- “Currículo Escolar integrado: Uma construção necessária para repensar, rediscutir e reformular a Proposta Curricular”. 14:00 às 15:30- Elaboração Coletiva da Visão, Missão e Valores da SEMECTI como interface para implantação de um currículo escolar integrado. 15:45 às 17:30- Palestra: O filosofar como instrumento para uma aula significativa no ensino fundamental.

Dia 15 de fevereiro:

07:30 às 11:30- Oficinas Pedagógicas 13:30 às 17:30- Oficinas Pedagógicas 19:00 às 22:00- Oficinas Pedagógicas (EJAI)

Dia 16 de fevereiro

07:30 às 11:30- Oficinas Pedagógicas 13:30 às 17:30- Oficinas Pedagógicas 19:00 às 22:00- Oficinas Pedagógicas (EJAI)

Dia 17 de fevereiro

07:30 às 11:30- Oficinas Pedagógicas 13:30 às 17:30- Oficinas Pedagógicas 19:00 às 22:00- Oficinas Pedagógicas (EJAI)

Observação: Locais das Oficinas Pedagógicas Universidade Federal do Maranhão: Educação Infantil Escola Municipal Senador Archer: Ensino Fundamental Anos Iniciais Escola Municipal Estêvão Ângelo de Souza: Ensino Fundamental Anos Finais