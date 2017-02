Prefeito Francisco Nagib determina pagamento de professores contratados conforme o piso nacional

O município de Codó, através da Secretaria de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMECTI), em conjunto com a Secretaria de Administração (SEAD), torna pública a realização do Processo de Seleção Pública Simplificada do Magistério Municipal, visando a contratação temporária de professores para o Sistema Municipal de Educação. (Ver pelo link abaixo o edital completo).

Edital Processo Seletivo Simplificado Codó

Professores serão pagos conforme o piso nacional

A boa notícia para os professores contratados é que o prefeito Francisco Nagib se reuniu com o vice-prefeito Ricardo Torres, a secretária de educação, Deuzimar Serra, secretária de administração Délia Assem e equipe técnica nessa tarde. Na reunião, ficou decidido que os professores contratados pelo seletivo simplificado receberão conforme o piso nacional da categoria.

Indo além de sua promessa de campanha, em reduzir a diferença entre concursados e contratados, o prefeito de Codó, atendendo um antigo anseio da classe, determinou pela equiparação dos salários, fato inédito no município. A partir de agora, os professores efetivos (25 horas) e os contratados (20 horas) receberão conforme o piso nacional.

